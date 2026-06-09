Мэр Новосибирска потребовал срочно разобраться с засохшими лиственницами у Центрального парка

В Новосибирске проверяют состояние лиственниц на улице Мичурина рядом с Центральным парком. На проблему обратил внимание мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания 9 июня.

По словам главы города, засохшие деревья портят внешний вид улицы и могут быть опасны для пешеходов. Некоторые лиственницы рискуют обрушиться.

Крупные саженцы высадили в прошлом году. Однако часть деревьев плохо перенесла зиму.

Начальник департамента спорта, культуры и молодежной политики мэрии Ксения Антонова сообщила, что сейчас растения обследуют специалисты. Некоторые лиственницы еще можно спасти с помощью ухода, полива и подкормки.

Мэр поручил убрать деревья, которые уже невозможно восстановить, и заменить их новыми саженцами. По его словам, город должен сохранять привлекательный вид.

Также Максим Кудрявцев напомнил, что 28 июня Новосибирск отметит День города. До этой даты власти планируют провести как можно больше работ по озеленению.