Мэр Новосибирска раскритиковал бетонные полусферы на улицах города

В Новосибирске обсудили внешний вид городских улиц и элементы ограничения парковки. Речь зашла о бетонных полусферах, которые начали массово устанавливать с прошлого года.

На проблему обратил внимание мэр Максим Кудрявцев на совещании в городской администрации 9 июня. По его словам, такие конструкции местами выглядят неэстетично и перегружают городскую среду.

Глава города предложил пересмотреть подход к благоустройству. Он отметил, что бетонные элементы можно заменять на более аккуратные решения. Среди вариантов он назвал вазоны с цветами и другие малые архитектурные формы.

Мэр отдельно отметил, что в центре города бетонные полусферы использовали прямо на асфальте для разметки парковочных зон. Он предложил искать более продуманные решения для таких задач.