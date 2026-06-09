На Авито появится цифровая биржа грузоперевозок для малого и среднего бизнеса

Авито Услуги тестируют биржу грузоперевозок, сервис, объединяющий отправителей, экспедиторов и перевозчиков. Инструмент позволит бизнесу находить исполнителей, сравнивать условия перевозки и снижать издержки на поиск транспорта. Как показали исследования российского рынка, свыше 70% клиентов не знают цену доставки до общения с исполнителями, а поиски транспорта порой занимают до трех суток.

Биржа грузоперевозок создает единое пространство. Заказчики публикуют лоты с указанием маршрута, веса, габаритов и сроков доставки. Перевозчики откликаются на заявки или ищут их через фильтры, предлагая свои условия. Клиент сравнивает предложения по стоимости и рейтингу в одном окне. Обсуждение деталей, фиксация договоренностей и отзывы происходят внутри сервиса, формируя репутацию.

Евгения Лaзарева, руководитель бизнес-направления «Транспортные услуги» на Авито Услугах, отметила, что триллионный рынок до сих пор опирается на разрозненные контакты и плавающие тарифы. По ее мнению, цифровизация делает процессы прозрачными и удобными. Теперь побеждать будут не обладатели больших баз, а те, кто быстрее и надежнее обрабатывает заказы.

Изначально сервис сфокусирован на бизнес-аудитории и междугородних автомобильных рейсах по России. Ожидается, что инструмент снизит простои транспорта и упростит поиск клиентов. Авито выступает исключительно техническим оператором, предоставляя платформу для взаимодействия, но не вмешиваясь в заключение договоров между пользователями.