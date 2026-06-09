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09 июня, 11:56
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общество

На улицах Мичурина и Немировича-Данченко в Новосибирске ограничат движение

Фото: Сиб.фм
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В Новосибирске вводятся временные ограничения для автомобилистов сразу на двух улицах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 8 по 25 июня на четыре метра сужается проезжая часть улицы Мичурина в районе здания № 15, где будут проводиться ремонтные работы на теплотрассе.

С 12 июня по 12 июля ограничения коснутся улицы Немировича-Данченко. В районе дома № 120/1 дорогу сузят на шесть метров для проведения земляных работ по реконструкции трубопроводов.

Водителей просят быть предельно внимательными, руководствоваться установленными временными знаками и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения во избежание заторов и аварийных ситуаций.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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