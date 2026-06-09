Начальница почтового отделения в Новосибирской области похитила 2,9 млн и сожгла часть денег

Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор 42-летней местной жительнице, признанной виновной в хищении вверенных денежных средств в особо крупном размере. Женщина, занимавшая должность начальника одного из отделений почтовой связи, осуждена по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как было установлено, в ноябре 2024 года подсудимая, используя своё служебное положение, присвоила денежные средства, принадлежащие АО «Почта России», на общую сумму свыше 2,9 миллиона рублей. Пытаясь замести следы, она уничтожила часть похищенных купюр путём поджога, инсценировав в своём служебном кабинете короткое замыкание. Несмотря на предпринятые уловки, преступление было раскрыто. Примечательно, что в ходе судебного процесса подсудимая так и не признала свою вину.

По инициативе государственного обвинителя Банк России провёл экспертизу повреждённых огнём банкнот. Специалисты установили, что купюры на сумму 629 тысяч рублей сохранили свою платёжеспособность, благодаря чему потерпевшей стороне ещё на стадии судебного следствия удалось частично возместить ущерб.

Оценив все обстоятельства дела, суд приговорил бывшую начальницу почтового отделения к четырём с половиной годам колонии общего режима. При этом реальное отбывание наказания отсрочено до достижения её ребёнком четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, приговором суда с осуждённой в пользу АО «Почта России» взыскан оставшийся материальный ущерб в размере 2,2 миллиона рублей.