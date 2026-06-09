НГПУ возглавил перечень педвузов СФО согласно Национальному агрегированному рейтингу

В преддверии старта приемной кампании в российские вузы стали известны результаты Национального агрегированного рейтинга и Предметного национального агрегированного рейтинга – НГПУ занял высокие позиции.

В 2026 году Национальный агрегированный рейтинг охватил 732 вуза и был составлен на основе 13 рейтингов, удовлетворяющих требованиям публичности, стабильности, массовости и периодичности. Согласно этому рейтингу, университет находится во 2 лиге (ее относят к «Зоне успеха», в которую вошли 43% исследуемых вузов) – это самый высокий результат среди педагогических вузов Сибирского федерального округа. Из 13 рейтингов, на базе которых составляется НАР, наивысшие баллы университет имеет согласно рейтингу «Первая миссия», рейтингу по индексу Хирша, рейтингу «Оценка качества обучения», рейтингу Brand Analytics.

Предметный национальный агрегированный рейтинг охватил все 55 укрупненных групп направлений (УГСН), фактически создав 55 самостоятельных рейтингов. По приоритетной для вуза УГСН «Образование и педагогические науки», а также по УГСН «Психологические науки» и «Культуроведение и социокультурные проекты» университет вошел в 1 лигу.

– Итоги Национального агрегированного рейтинга и Предметного национального агрегированного рейтинга стали известны перед началом летней приемной кампании. Благодаря этому абитуриенты и родители могут увидеть, на каких позициях находятся рассматриваемые ими вузы, и принять верное решение. НГПУ занимает достойное место, что является результатом системной командной работы по приоритетным для вуза направлениям, – отметил ректор Сергей Александрович Нелюбов.