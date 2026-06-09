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общество

Новосибирская область удерживает почти четверть всех вакансий Сибири

Фото: Сиб.фм
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Новосибирская область с началом лета 2026 года закрепила за собой статус главного рынка труда в Сибирском федеральном округе.

По данным пресс-службы hh.ru, регион аккумулирует 23 процента всех вакансий округа. Только за май местные работодатели открыли или обновили свыше 20 тысяч предложений, сообщает РБК. На второй строчке с заметным отставанием идёт Красноярский край с 19 процентами, замыкает тройку Иркутская область с 14 процентами. Далее в порядке убывания расположились Омская область, Кемеровская область и Алтайский край, Томская область, Хакасия, Республика Алтай и Тыва.

Структура спроса в Новосибирской области выглядит достаточно традиционно. Чаще всего работодатели ищут представителей рабочих профессий — на этот сегмент приходится 24 процента вакансий региона. По 18 процентов делят между собой сразу три направления: продажи и обслуживание клиентов, производство и сервисное обслуживание, а также строительство и недвижимость. В десятку самых востребованных сфер также попали транспорт и логистика, домашний и обслуживающий персонал, медицина и фармацевтика, розничная торговля, туризм и общепит, а также административный персонал.

Ранее сообщалось, что выплата зарплаты в любой день стала доступна официально работающим россиянам.

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Кристина Уколова
Журналист

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