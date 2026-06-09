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общество

Новосибирская область вошла в число регионов с самой высокой активностью клещей

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Новосибирская область продолжает оставаться одним из российских регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости инфекциями, переносимыми иксодовыми клещами. Как сообщили в пресс-службе минприроды Новосибирской области, в отдельных лесопарковых зонах численность клещей может превышать 50 особей на километр маршрута.

На территории Новосибирска обитают три основных вида клещей-переносчиков, которые способны заразить человека не менее чем девятью различными инфекциями. Чаще всего у членистоногих выявляют риккетсии, боррелии и вирус клещевого энцефалита.

Особую тревогу у ученых вызывают гибридные особи клещей, присутствующие в городе. Согласно данным исследований, такие клещи отличаются повышенной агрессивностью по отношению к человеку и требуют дальнейшего детального изучения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области клещи стали кусать в восемь раз реже, чем год назад.

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Кристина Уколова
Журналист

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