Новосибирские студенты создали программу для оптимизации бизнес-процессов

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали программный комплекс на базе машинного обучения и нейросетей. Система предназначена для оптимизации бизнес-процессов.

По данным пресс-службы вуза, разработку уже начали использовать на нескольких российских предприятиях. Программа стала заменой зарубежному программному обеспечению.

Комплекс позволяет управлять документами, ставить задачи и контролировать их выполнение в единой системе. Им могут пользоваться руководители, менеджеры проектов, логисты и бухгалтеры.

Доцент кафедры Оксана Черникова отметила, что система легко интегрируется в отечественные учетные платформы. По ее словам, программа снижает количество ошибок и ускоряет обработку данных.

Также система помогает логистам учитывать материалы и прогнозировать спрос. Бухгалтерия получает более прозрачный контроль движения документов.

Студент Никита Чайка рассказал, что участие в проекте дало опыт командной работы и взаимодействия с заказчиками.

Его коллега Егор Дорогин сообщил, что разработчики планируют расширять функционал системы и адаптировать ее под разные предприятия. Также команда намерена участвовать в грантовых программах и стартап-проектах.