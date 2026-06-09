Новосибирский танкист получил медаль «За храбрость»

Гвардии рядовой Андрей Л. из Новосибирска награждён медалью «За храбрость» II степени.

Награду он получил за действия во время выполнения боевых задач в Донецкой Народной Республике.

В апреле 2026 года военнослужащий работал в составе экипажа танка Т-90М. Экипаж поддерживал мотострелковые подразделения огнём.

По данным сообщения, противник активно обстреливал позиции из миномётов, гранатомётов и пулемётов. Экипаж ответил огнём по целям.

Андрей Л. наводил пушку танка и поражал укреплённые позиции противника. В результате были уничтожены два опорных пункта и пулемётная точка.

Действия экипажа помогли продвижению мотострелковых групп и снизили интенсивность обстрелов. Задача была выполнена полностью.