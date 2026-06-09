Новосибирским производителям хотят вернуть право продавать говядину за пределы региона

В Новосибирской области рассчитывают на снятие ограничений по регионализации. Об этом сообщил начальник отдела развития животноводства регионального Минсельхоза Денис Гамза на заседании аграрного комитета Заксобрания.

По его словам, положительное решение от Россельхознадзор могут принять уже к началу июля 2026 года. После этого местные производители снова смогут поставлять говядину в другие регионы страны.

Сейчас большая часть мяса на кости в тушах и полутушах обычно продается за пределами Новосибирской области. При этом на мясокомбинатах и убойных пунктах уже накопился запас продукции. Его объем составляет около 130 тонн.

Также Денис Гамза сообщил, что хозяйствам региона необходимо реализовать более пяти тысяч тонн крупного рогатого скота в живом весе. Общая стоимость продукции оценивается примерно в 1,56 миллиарда рублей.