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общество

О новом образе площади Маркса после и строительстве «Туриста» рассказал мэр Новосибирска Кудрявцев

Фото: MAX-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева / опубликовано на Сиб.фм
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Гостиница «Турист», построенная спустя 58 лет после начала работ, должна изменить вид площади Маркса в Новосибирске. Это отметил на оперативном совещании в правительстве региона мэр города Максим Кудрявцев.

Строительство объекта началось ещё в 1968 году, затем на десятилетия он превратился в один из самых известных городских долгостроев. Сегодня эта история завершена, и площадь Маркса – один из главных транспортных узлов города. По словам мэра, уборку и содержание этой территории теперь перевели на новый уровень.

Введённая часть комплекса имеет общую площадь более 35 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся гостиница на 200 номеров, конференц-залы, ресторан, выставочные пространства и подземная парковка. Также предусмотрен выход из подземного перехода метро. Вместе со зданием благоустроили и прилегающую территорию: возле гостиницы создано современное общественное пространство с озеленением, прогулочными дорожками и местами для отдыха.

«Турист» стал уже пятым коммерческим долгостроем, введённым в эксплуатацию в этом году. С начала 2026 года в Новосибирске завершили заброшку 2007 года на Горском жилмассиве, апартаменты на Кошурникова, 22/5, подземный паркинг на Ватутина, который строили почти 20 лет, и здание проектно-конструкторского бюро на Кошурникова, 51/1. Как отметил Максим Кудрявцев в своих соцсетях, это результат последовательной работы города по сопровождению таких объектов. А ввод гостиничного комплекса не только обновляет облик площади Маркса, но и создаёт новые возможности для развития левобережья.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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