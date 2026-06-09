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общество

Почта, банки и МФЦ изменят график работы в Новосибирской области из-за Дня России

Фото: Сиб.фм
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В Новосибирской области изменится график работы социальных и финансовых учреждений из-за празднования Дня России.

Как сообщили региональные ведомства, изменения коснутся отделений почты, банков, центров «Мои Документы» и пунктов выдачи пенсий.

По данным Почта России, 11 июня почтовые отделения по всей области закроются на час раньше. 12 июня большинство офисов не будет работать. При этом 37 крупных отделений в Новосибирске и других населенных пунктах продолжат прием посетителей в обычном режиме.

Похожий график введут и в центрах «Мои Документы». 11 июня офисы завершат работу раньше обычного, а 12 июня будут закрыты.

Банки также перейдут на праздничный режим. В День России обслуживание клиентов в отделениях проводиться не будет. Некоторые организации сократят рабочий день уже 11 июня.

Жителям региона советуют заранее уточнять расписание нужных учреждений перед визитом. Обычный режим работы планируют вернуть с 15 июня.

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Игорь Кириченко
Журналист

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