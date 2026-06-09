Подростки на надувном матрасе устроили опасные игры на затоне Яринский в Новосибирске

Накануне вечером спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска выезжали на затон Яринский по тревожному сообщению от местной жительницы. Подробности сообщили в пресс-службе МАСС.

Женщина рассказала, что на середине водоёма двое подростков прыгают с надувного матраса и опрокидывают его друг на друга. Подобные действия на глубине, да ещё и в холодной воде представляли реальную угрозу жизни и здоровью детей.

На место немедленно направили два экипажа МАСС – водный и наземный. Прибыв к месту происшествия, спасатели подняли детей из воды на борт катера. Туда же были вызваны сотрудники полиции, которые забрали подростков 2010 и 2011 года рождения для последующей передачи родителям.

В спасательной службе выразили благодарность женщине за неравнодушие и своевременное обращение, позволившее избежать трагедии на воде.