Покупатели пожаловались на тараканов и испорченные продукты в новосибирском «Магните»

Жители Новосибирска массово жалуются на антисанитарию в супермаркетах сети «Магнит». По словам покупателей, в некоторых торговых точках города ситуация с чистотой не меняется месяцами, несмотря на официальные ответы администрации.

Один из самых громких инцидентов произошёл в магазине на улице Семьи Шамшиных, 64. Покупательница опубликовала 8 июня отзыв с шокирующими подробностями. По её словам, прямо в торговом зале, рядом с открытыми овощами, бегают тараканы.

«Тараканы, которые просто бегают кучей у овощей открытых, причем такие жирные раскормленные. Жаль, нельзя приложить видео, показала бы этот муравейник тараканий», — написала женщина, приложив к отзыву фото, на котором заметно насекомое.

На этом проблемы не закончились. Покупательница также отметила, что на полу магазина отсутствуют ценники, многие овощи покрыты плесенью, а на кассе ей заявили, что пакетов нет. В результате ей пришлось оставить полную тележку и уехать в другой магазин.

Это уже не первая жалоба на данную точку и другие магазины сети. Ранее, 7 июня, жительница пожаловалась на филиал на улице Даргомыжского, 8а. Она рассказала, что в магазине — антисанитария, банки с капустой вздуты и прилипли к грязным полкам, а цена на кофе на кассе оказалась вдвое выше указанной на стеллаже. Женщина отметила, что жаловалась ещё в марте, однако спустя четыре месяца ничего не изменилось: «Даже полки с лета никто не помыл».

В одном из официальных ответов на жалобы представители «Магнита» пообещали «напомнить сотрудникам правила работы и поработать над скоростью обслуживания». Однако покупатели настроены скептически: по их словам, компания регулярно отвечает стандартными фразами, но реальных изменений не происходит.

Жители Новосибирска требуют от руководства сети провести тщательную проверку санитарного состояния магазинов и принять меры, чтобы ситуация не повторялась.