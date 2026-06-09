Появился новый способ перевода между физлицами по QR-коду через СБП

Россияне смогут совершать переводы друг другу с помощью персонального QR-кода, сгенерированного в мобильном приложении. Сервис, разработанный НСПК при участии ВТБ, позволяет получателю средств формировать код с возможностью указать сумму и передавать его отправителю.

«Переводы по QR-коду между физическими лицами — еще один шаг к бесшовной платежной среде. Теперь не нужно диктовать или вбивать номер телефона — достаточно сгенерировать код и передать его отправителю. Сервис удобен при личных встречах: возврат долга, совместная оплата счета в кафе, расчет с репетитором или курьером. Получатель может не раскрывать свой номер телефона — это дополнительный уровень приватности. Сервис также подходит для сборов на общие цели: на подарок коллеге, праздник или благотворительность. Получатель формирует один QR-код с нужной суммой и отправляет всем участникам — каждый вносит свою долю без поиска получателя по номеру телефона», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«Межбанковский QR-код для переводов через СБП предоставляет пользователям широкий набор сценариев. Получатель может как указать фиксированную сумму перевода, так и предоставить отправителю возможность самостоятельно определить размер перевода. Для сбора средств доступны не только QR-код, но и платежная ссылка, которую удобно отправлять через любые цифровые каналы. Важным преимуществом сервиса является его межбанковский характер: решение не ограничивается инфраструктурой одного банка и позволяет клиентам разных кредитных организаций быстро и удобно переводить средства друг другу. В настоящее время к сервису продолжают подключаться новые банки, что способствует дальнейшему расширению его доступности и повышению удобства для пользователей»,— прокомментировала директор департамента инновационных продуктов и сервисов НСПК Лидия Клюкина.

QR-код для C2C-переводов — альтернативный способ переводов через СБП по номеру телефона. Плательщику достаточно отсканировать код и подтвердить операцию — вводить реквизиты и выбирать банк-получателя не требуется. При желании пользователь может скрыть свой номер телефона.

Ранее ВТБ совместно с НСПК запустил пилот по оплате покупок в магазинах с помощью QR-кода покупателя. Технология оплаты через персональный QR-код предоставит клиентам еще один сценарий оплаты товаров и услуг, а также будет экономить их время на кассе. Сейчас решение проходит закрытое тестирование.