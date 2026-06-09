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общество

Сбой в Соцфонде задержал пособия россиянам, но Новосибирскую область проблема не затронула

Фото: Сиб.фм
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В работе Социальный фонд Российской Федерации произошел масштабный сбой. Из-за этого жители нескольких регионов не смогли вовремя получить детские пособия и выплаты по больничным листам.

Проблемы возникли с пособиями для работающих родителей детей до полутора лет. Обычно деньги приходят 8 числа каждого месяца, однако в июне часть россиян осталась без выплат в срок. Сложности также затронули оплату больничных листов.

При этом в отделении Социального фонда по Новосибирской области Сиб.фм заявили, что регион сбой не затронул. По данным ведомства, перечисление пособий прошло 8 июня по графику.

В СФР также уточнили, что выплаты по больничным в Новосибирской области продолжают поступать без задержек.

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Игорь Кириченко
Журналист

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