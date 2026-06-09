Суд обязал мэрию Новосибирска отменить семикратное повышение аренды за землю под строительство спортобъекта

ООО «СибирьСпортСити» выиграло в суде дело об отмене 7-кратного повышения арендной платы за земельный участок под строительство спортивной базы. Ответчиками по делу выступили представители мэрии и горсовета.

5 июня Новосибирский областной суд рассматривал иск ООО «СибирьСпортСити» к мэру Новосибирска и Совету депутатов города. Суть административного дела в несогласии истца с внезапным повышением арендной платы за земельный участок, предназначенный под строительство спортивного объекта с 1,3 млн рублей в год до 10,2 млн рублей – более, чем в семь раз.

В декабре 2022 года мэрия Новосибирска и ООО «СибирьСпортСити» заключили договор аренды земельного участка в Заельцовском районе, площадью 158 932 кв.м под строительство спортивной базы «Высшая лига». Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области выдано разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном, теннисными кортами, местами размещения и питания спортсменов, полями для игр (волейбол, баскетбол, футбол), детскими площадками, лыжероллерной трассой.

Арендная плата за участок под строительство спортивного объекта начислялась по формулам, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирск от 24 июня 2015 года № 1402. За данный участок плата составляла 1,3 млн рублей в год.

Однако, 23 декабря 2024 года горсовет принял решение №863, согласно которому формула оплаты менялась, а арендная плата возросла до 10,2 млн рублей в год. О чем мэрия Новосибирска уведомила ООО «СибирьСпортСити».

По мнению юристов, решение Совета депутатов города Новосибирска №863 противоречит постановлению Правительства РФ от 16 июля 2009 года № 582, которое регламентирует принципы определения размеров арендной платы на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Постановление предусматривает обязательные принципы предсказуемости расчета размера арендной платы и экономической обоснованности.

Истец отмечает, что высокая арендная плата демотивирует бизнес вкладывать средства в развитие спортивных объектов, которые, как правило, не приносят большой прибыли.

«Основания принятия решения судом будут известны после изготовления судебного акта в полном объеме», – прокомментировал представитель ООО «СибирьСпортСити» Александр Скоропад.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

На данный момент известно, что областной суд удовлетворил требования ООО «СибирьСпортСити». А в числе требований указано признание недействительными нескольких пунктов решения горсовета Новосибирска №863, а также ряда других документов.

Вердикт суда после вступления его в законную силу должен обернуться обратным пересмотром арендной платы за земельные участки, предоставленные для строительства спортивных объектов в Новосибирске. Примечательно, что таких участков в городе несколько, их список есть в распоряжении редакции.

Редакция Сиб.фм написала запрос в администрацию города с просьбой озвучить позицию по делу. По мере получения комментария мы дополним материал.