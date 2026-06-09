Центр Новосибирска встал в пробках после перекрытия двух магистралей

Центр Новосибирска сковали серьёзные пробки после того, как были перекрыты участки двух магистралей – Советской улицы и Димитровского проспекта.

Заторы моментально образовались на самом Димитровском проспекте, а также на Вокзальной магистрали, Красном проспекте, улицах Ленина, Орджоникидзе и других. Особенно сложная ситуация на момент публикации фиксировалась на пересечении проспекта Димитрова с Вокзальной магистралью. Затруднения в движении наблюдаются и на самой Советской улице.

Сервис «2ГИС» оценивает общую загруженность дорог Новосибирска в шесть баллов, в то время как «Яндекс» показывает пять баллов. Автомобилистам стоит учитывать дорожную обстановку при планировании поездок через центральную часть города.