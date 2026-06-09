82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 11:56
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 11:56
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 11:05
общество

Центр Новосибирска встал в пробках после перекрытия двух магистралей

Фото: Сиб.фм / скриншот "Яндекс Карты"
Подпишитесь на Telegram-канал

Центр Новосибирска сковали серьёзные пробки после того, как были перекрыты участки двух магистралей – Советской улицы и Димитровского проспекта.

Заторы моментально образовались на самом Димитровском проспекте, а также на Вокзальной магистрали, Красном проспекте, улицах Ленина, Орджоникидзе и других. Особенно сложная ситуация на момент публикации фиксировалась на пересечении проспекта Димитрова с Вокзальной магистралью. Затруднения в движении наблюдаются и на самой Советской улице.

Фото Центр Новосибирска встал в пробках после перекрытия двух магистралей 2

Сервис «2ГИС» оценивает общую загруженность дорог Новосибирска в шесть баллов, в то время как «Яндекс» показывает пять баллов. Автомобилистам стоит учитывать дорожную обстановку при планировании поездок через центральную часть города.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Наталья Шлюшинская
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.