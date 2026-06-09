Учеба за полмиллиона: в Новосибирске резко вырос разрыв цен на высшее образование

В 2026 году стоимость обучения в новосибирских вузах отличается почти в 15 раз. Самый дешевый вариант обойдется студентам в 31 тысячу рублей за год, а самый дорогой — почти в полмиллиона.

Самой дорогой стала совместная программа НГУЭУ и МГИМО. Там готовят специалистов по международному бизнесу, азиатским рынкам и юриспруденции. Один учебный год на этой программе стоит 490 тысяч рублей.

В других вузах цены ниже. Стоимость зависит от популярности специальности, формы обучения и статуса учебного заведения.

Самое доступное обучение предлагает Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий. На заочном отделении по направлению «Юриспруденция» год учебы стоит 31,4 тысячи рублей.