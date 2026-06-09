В Казани найден мертвым Исус Христос

В Казани умер 46-летний мужчина, который несколько лет жил с именем Исус Христос. Об этом сообщил его адвокат, пишет «База».

По словам юриста, смерть не связана с криминалом. Мужчина долгое время злоупотреблял алкоголем и почти перестал выходить из квартиры на улице Шамиля Усманова.

Тревогу забили соседи. Жители дома пожаловались на сильный неприятный запах. После этого квартиру вскрыли. Внутри нашли тело хозяина.

Настоящее имя мужчины — Евгений Чекулаев. Имя Исус Христос он официально взял в 2020 году. Позже прокуратура потребовала вернуть прежние документы и снова оформить имя Евгений Петрович Чекулаев. Однако мужчина не спешил выполнять это решение. По данным СМИ, из-за этого он скрывался от приставов.

Ранее мужчина уже попадал в новости. В 2025 году суд назначил ему два года условно за фиктивную регистрацию иностранцев в своей квартире.