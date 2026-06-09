В микрорайон Дивногорский в Новосибирске массово залетели летучие мыши

В новосибирском микрорайоне Дивногорский жители наблюдают необычную картину. В жилые дома стали массово залетать летучие мыши, о чём рассказали в сообществе «Ленинский район | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Крылатые гости облюбовали подъезды, в дневное время устраиваются на отдых прямо на балконах, а иногда проникают и в квартиры. Такое соседство вызвало у горожан заметное беспокойство.

Между тем, специалисты успокаивают: летучие мыши не представляют серьёзной угрозы для человека. Единственный риск — укус при попытке схватить животное голыми руками. Поэтому главное правило — не трогать зверька без защиты. Чтобы безопасно переместить незваного гостя, советуют надеть плотную перчатку или воспользоваться полотенцем, аккуратно поместить мышь в коробку с отверстиями для воздуха, а с наступлением вечера или ночи выпустить её в ближайшей зелёной зоне.

Ранее сообщалось, что летучая мышь залетела в квартиру в Новосибирске.