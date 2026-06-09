В Новосибирске хотят жестче наказывать за затянутые коммунальные раскопки

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев допустил введение новых правил для коммунальных разрытий в городе. Об этом он заявил на оперативном совещании 9 июня.

Глава города отметил, что подрядчиков и ресурсоснабжающие организации нужно сильнее дисциплинировать. По его словам, власти должны контролировать сроки земляных работ более жестко.

Мэр напомнил, что Законодательное собрание Новосибирской области уже поддержало кратное увеличение штрафов за затянутые разрытия. Теперь городские власти хотят усилить контроль за сроками, которые указывают в разрешениях на работы.

Максим Кудрявцев поручил своему первому заместителю Иосифу Кодалаеву лично следить за ситуацией. Он подчеркнул, что разрытия не должны оставаться на улицах месяцами и портить внешний вид города.

Также мэр заявил, что при необходимости в Новосибирске могут принять отдельный нормативный документ. Он должен установить четкие сроки для коммунальных работ и восстановления благоустройства.