В Новосибирске построят новый жилой комплекс вместо склада и гаражей

Мэрия Новосибирска подписала договор о комплексном развитии территории на пересечении улиц Станиславского и Вертковской в Ленинском районе.

Проектом займется компания СЗ «ТРЕСТ». Инвестор должен освободить участок площадью более 11 тысяч квадратных метров. Для этого снесут склад, контрольно-пропускной пункт и гараж на улице Станиславского, 27.

После этого на территории построят жилые дома разной этажности. Общая площадь квартир составит более 25 тысяч квадратных метров. По расчетам, в новом комплексе смогут жить около 838 человек. Все работы планируют завершить к 2030 году.

Кроме жилья, застройщик обязан профинансировать проект нового корпуса школы №40 имени Ф. И. Анисичкина. Дополнительное здание появится на улице Крашенинникова. Школа будет рассчитана минимум на 149 учеников. После завершения строительства объект передадут городу.

Также инвестор должен обустроить две трамвайные остановки «Улица Станиславского» на улице Вертковской.

В проект включили создание детских площадок, зон отдыха, спортивных пространств, озеленения и парковок. Выезд с территории организуют через улицу Станиславского.