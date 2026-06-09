В Новосибирске расследуют убийство 45-летнего мужчины

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту убийства 45-летнего мужчины. Тело нашли в частном доме в Дзержинском районе 7 июня 2026 года.

По версии следствия, к гибели мужчины могут быть причастны его родители. Это женщина 69 лет и мужчина 79 лет. Их задержали.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что причиной конфликта стали длительные разногласия. Они были связаны с поведением погибшего.

Подозреваемым предъявили обвинение. Следствие по делу продолжается. Контроль за расследованием ведет прокуратура Дзержинского района Новосибирска.