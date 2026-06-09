В Новосибирской области впервые применили новый биопрепарат против шелкопряда

В Новосибирской области стартовала обработка лесов от непарного шелкопряда. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2026 году биопрепаратом планируют обработать 41,5 тысячи гектаров леса на территории Коченевского и Ордынского лесничеств.

Для борьбы с опасным вредителем используется биопрепарат «Дефилигнум, СК», который применяется в области впервые, рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Обработка проводится с помощью аэрозольных генераторов, установленных на специальной технике. Работы продлятся до 25 июня.

Специалисты рассчитывают добиться эффективности не менее 75 процентов. По завершении обработок проведут дополнительное обследование лесных участков, чтобы оценить результат. На проведение мероприятий направлено 123,7 миллиона рублей. Средства выделены из федерального бюджета и резервного фонда правительства Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за нашествия непарного шелкопряда.