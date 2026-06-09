82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 19:37
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 19:37
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 17:40
общество

В Новосибирской области загрязнили почву фекальными стоками: материалы направлены в прокуратуру

Фото: Сиб.фм / кадр видео НГИ
Подпишитесь на Telegram-канал

В Искитимском районе Новосибирской области выявили загрязнение почвы рядом с рекой Шипуниха. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Ведомство готовит обращение в прокуратуру, пишет «Весь Искитим».

Проверка началась после жалобы общественника Евгения Митрофанова. Он сообщил об утечке сточных вод.

Специалисты Росприроднадзора и эксперты ЦЛАТИ выехали на место. Они установили, что место сброса находится вне водоохранной зоны. Ближайший водоем расположен в 1,3 километра.

Пробы почвы взяли в зоне загрязнения и за ее пределами. По данным проверки, труба с фекальными стоками была ранее отремонтирована и закопана. Однако утечка уже привела к загрязнению грунта.

Правообладателем сооружения является МУП «Расчётно-кассовый центр р.п. Линево». По данным ведомства, отсутствие контроля за системой привело к несанкционированному сбросу. Это нарушает требования Земельного кодекса России.

Росприроднадзор вынес предостережение о недопустимости нарушений. При этом привлечь виновных к ответственности пока невозможно из-за ограничений полномочий.

Сейчас специалисты проводят расчет размера вреда почвам. Материалы уже переданы в прокуратуру Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.