В Новосибирской области загрязнили почву фекальными стоками: материалы направлены в прокуратуру

В Искитимском районе Новосибирской области выявили загрязнение почвы рядом с рекой Шипуниха. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Ведомство готовит обращение в прокуратуру, пишет «Весь Искитим».

Проверка началась после жалобы общественника Евгения Митрофанова. Он сообщил об утечке сточных вод.

Специалисты Росприроднадзора и эксперты ЦЛАТИ выехали на место. Они установили, что место сброса находится вне водоохранной зоны. Ближайший водоем расположен в 1,3 километра.

Пробы почвы взяли в зоне загрязнения и за ее пределами. По данным проверки, труба с фекальными стоками была ранее отремонтирована и закопана. Однако утечка уже привела к загрязнению грунта.

Правообладателем сооружения является МУП «Расчётно-кассовый центр р.п. Линево». По данным ведомства, отсутствие контроля за системой привело к несанкционированному сбросу. Это нарушает требования Земельного кодекса России.

Росприроднадзор вынес предостережение о недопустимости нарушений. При этом привлечь виновных к ответственности пока невозможно из-за ограничений полномочий.

Сейчас специалисты проводят расчет размера вреда почвам. Материалы уже переданы в прокуратуру Новосибирской области.