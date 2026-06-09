Власти ОАЭ продлили ограничения на полёты до 23 июня

Власти Объединённых Арабских Эмиратов продлили действовавшие ранее ограничения на полёты в воздушном пространстве страны. Они будут сохраняться как минимум до 23 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

По словам собеседника агентства, для полётов в аэропорты ОАЭ и вылета из них определено шесть коридоров, а также контрольные точки для пересечения воздушной границы.

5 мая эмиратская сторона уже предупреждала иностранные авиакомпании о необходимости оценивать возможные операционные риски при полётах в страну. Для выполнения рейсов перевозчикам требуется оценить риски, подать соответствующий запрос и дождаться необходимого уведомления.

Уточняется, что установленный порядок не распространяется на репатриационные рейсы, а также полёты санитарной и государственной авиации.

Ранее сообщалось, что туристка из Новосибирска сняла кадры огромной толпы россиян в аэропорту ОАЭ на фоне конфликта.