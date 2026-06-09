Воинский учёт — 2026: что нужно знать

По состоянию на июнь 2026 года в России продолжают действовать правила воинского учёта, обновлённые в рамках законодательных изменений последних лет. Граждане, подлежащие воинскому учёту, обязаны своевременно актуализировать сведения о себе в военных комиссариатах.

На воинском учёте состоят мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, годные по состоянию здоровья к военной службе, а также отдельные категории женщин, имеющие военно-учётную специальность. Верхняя планка призывного возраста с 1 января 2024 года повышена с 27 до 30 лет.

С 2023 года функционирует Единый реестр воинского учёта. Сведения о гражданах аккумулируются в цифровом формате, а оповещение о явке в военкомат может осуществляться в том числе в электронной форме — через портал «Госуслуги».

Работодатели по-прежнему обязаны вести воинский учёт сотрудников и предоставлять соответствующие сведения в военкоматы.

За неявку по повестке без уважительной причины законодательством предусмотрена административная ответственность, а в случае уклонения от призыва — уголовная. Гражданам рекомендуется проверять актуальность своих данных в реестре воинского учёта и своевременно реагировать на запросы военкоматов.

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