Возбуждено уголовное дело о гибели подростка в аварии на трассе под Новосибирском

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Чулымском районе, где погиб подросток. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что авария произошла вечером 7 июня на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen, следовавший в сторону Омска, выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный ВАЗ-21141. За рулём легковушки находился 17-летний житель Новосибирска, в салоне также сидели двое взрослых пассажиров. От полученных травм молодой водитель скончался, его пассажиры с различными ранениями были доставлены в центральную районную больницу.

По данным Госавтоинспекции, предполагаемый виновник аварии, житель Омска, в управлял иномаркой, будучи лишенным водительского удостоверения.

Заместитель руководителя Коченевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ возбудил уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение ПДД, которое повлекло смерть человека, совершённое лицом без права управления. Прокуратура Чулымского района контролирует расследование этого дела.