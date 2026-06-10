Аномальная жара до +33 градусов сохранится в Новосибирской области до 12 июня

Аномально жаркая погода продолжит испытывать жителей региона на прочность как минимум до 12 июня. Таков прогноз синоптиков Западно-Сибирского УГМС.

Пик зноя придётся на 10 июня, когда воздух по области раскалится до +28...+33 градусов, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно выпадение града. На следующий день, 11 июня, характер погоды существенно не изменится. Днём будет от +27 до +32 градусов, в отдельных районах вновь ожидаются, дожди, грозы и град. 12 июня дневная температура по области окажется в пределах от +26...+31 градуса, сохранится вероятность кратковременных дождей, гроз, града.

В Новосибирске 10 июня днём столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов, будет преимущественно без осадков. 11 июня дневная температура составит +29...+31 градус, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. 12 июня воздух прогреется до +27...+29 градусов, погода останется неустойчивой с дождями и грозами.