День России-2026 в Новосибирской области: полная программа мероприятий

Новосибирская область готовится ярко встретить День России.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, центральной точкой притяжения с 11 по 13 июня станет масштабный форум «#ЭтоРоссия». Он соберёт делегатов из более чем сорока регионов страны. Площадками форума выбраны Государственный художественный музей, Дом национальных культур имени Заволокина и краеведческий музей.

Также 11 июня в краеведческом музее откроется выставка «Родня», посвящённая народам, веками живущим бок о бок в регионе, а театр «Глобус» устроит флешмоб на площади перед зданием. Вечером того же дня Государственный концертный зал имени Каца приглашает на торжественный концерт «Это Россия».

Самым насыщенным днём станет 12 июня. С полудня Михайловская набережная превратится в большой народный праздник, который объединит пять тематических пространств: «Россия — Страна единства», «Россия — Страна героев», «Россия — Страна творчества», «Россия — Страна добрых дел» и «Россия — Страна вкусов». Гости \ смогут познакомиться с кухнями разных народов России, посетить ярмарочно-ремесленную слободу, где пройдут мастер-классы по народным промыслам, а также заглянуть на площадки добровольческих и патриотических клубов. Вечером на сцене выступит хедлайнер – Марина Девятова.

Параллельно праздничные гуляния охватят городские парки. В Берёзовой роще в 13.00 начнётся концерт «Пою тебе, моя Россия», а в 15.00 его сменит программа, посвящённая Дню России. «Первомайский» парк в 14.00 ждёт гостей на гала-концерт фестиваля национальных культур «Мы дети твои». В то же время Центральный парк представит праздничную программу «Широка страна моя родная». Парк «Сосновый бор» приглашает в 15.00 на концерт «Поем о России». С 15.00 до 17.00 «Заельцовский» парк порадует гостей программой «С любовью к Родине», а «Бугринская роща» подготовила цикл праздничных программ «Расскажите мне про Россию», который начнётся в 11.00.

Также 12 июня пройдут театральные показы, музейные экскурсии и концертные программы в десятках учреждений культуры области. К примеру, в театре «Глобус» в 16.00 детская киностудия «Поиск» проведёт мастер-класс «Вместе снимаем мультфильм в День России». Новосибирский зоопарк с 11.00 до 15.00 приглашает на праздничную программу, посвящённую Дню России. А в Новосибирском театре оперы и балета в 19.00 начнётся праздничный гала-концерт «Единство муз» с участием артистов НОВАТа и Бурятского театра оперы и балета.

Финальным аккордом станет 13 июня, когда в Колыванском районе близ деревни Большой Оёш прогремит XIII военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». На площади в 64 гектара реконструкторы воссоздадут события от античных времён до современности. Впервые зрителям представят трофейные машины натовского образца, захваченные новосибирскими бойцами, а ветераны специальной военной операции продемонстрируют тактику современных штурмовых подразделений.