Эксперт Лацких предупредил о росте цен на бензин и дизель в Новосибирской области

Новосибирская область начинает ощущать последствия дефицита автомобильного топлива, вызванного атаками украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы.

Читатели издания Сиб.фм сообщают, что за последнюю неделю цены на бензин и дизель выросли на 5-8 рублей. Эксперт Сергей Лацких, президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза «Сибирь-ГСМ», предупреждает о возможном дальнейшем ухудшении ситуации.

«Мы наблюдаем скачки цен на биржах. С мая производители уже 8-9 раз повышали отпускные цены. На бирже зачастую просто невозможно купить топливо. Летние месяцы будут крайне непростыми. Есть все основания предполагать, что мы можем повторить ситуацию осени 2025 года, когда некоторые АЗС в Новосибирской области прекратили продажу определенных марок бензина из-за их нехватки», — заявил Лацких в интервью Сиб.фм.

Также стоит отметить, что в Москве на некоторых автозаправочных станциях уже с 3 июня введены ограничения на продажу топлива. В Троицке лимиты составляют 60 литров бензина и 100 литров дизельного топлива на человека. Подобные меры также принимаются на ряде АЗС в Санкт-Петербурге.

Сергей Лацких призвал новосибирцев брать с собой бензин в канистрах во время поездок на юг, чтобы избежать неожиданных трудностей с топливом.