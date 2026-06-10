Эксперт назвал способ разрешить транспортный коллапс из-за перекрытий в центре Новосибирска

В центре Новосибирска произошли изменения в организации дорожного движения из-за перекрытия двух важных магистралей. Если ограничение движения на улице Советской удалось минимизировать, то ситуация на Димитровском проспекте привела к образованию значительных пробок. Заторы наблюдаются не только на этом проспекте, но и на Вокзальной магистрали, а также на улицах Ленина, Орджоникидзе и Красном проспекте. В условиях текущих ограничений поездки в центр города становятся проблематичными.

Об этом Сиб.фм заявил председатель «Федерации автовладельцев России» в Новосибирской области Вячеслав Ашурков в интервью изданию Сиб.фм. Перекрытие части проспекта Димитрова связано с необходимостью ремонта теплотрассы компанией СГК. Текущая организация дорожного движения на перекрестке с Вокзальной магистралью разрешает движение только направо, что создает дополнительные трудности для водителей.

Ашурков отметил, что проектировщики предложили разрешить поворот налево на перекрестке с улицы Советской, чтобы объехать загруженный участок проспекта. Однако это решение может усугубить ситуацию, так как Вокзальная магистраль и так не справляется с потоком транспорта.

В качестве решений ситуации Ашурков предложил разрешить поворот налево на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали, чтобы транспорт мог двигаться в сторону ЖД вокзала. Он также считает необходимым ограничить двустороннее движение на улице Советской и убрать парковки в этом районе на время ремонта. Кроме того, нужно пересмотреть пешеходные фазы светофоров на ключевых перекрестках для минимизации задержек в движении.

Ашурков выразил недовольство тем, что в рабочую группу, занимающуюся вопросами дорожного движения, не входят специалисты, а лишь чиновники, что вызывает опасения относительно качества принимаемых решений и их влияния на транспортную ситуацию в Новосибирске.