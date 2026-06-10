Конфликт в сельском клубе закончился стрельбой из ружья

Колыванский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошёл в ночь на 8 марта 2025 года. Как установило следствие, нетрезвый мужчина, находясь в помещении сельского клуба, использовал малозначительный повод для провокации конфликта с потерпевшим. Он предложил оппоненту выйти на улицу для разговора, а затем убедил проследовать в сторону моста через реку.

Однако мирной беседы злоумышленник не планировал. Добравшись до дома на автомобиле, он вооружился гладкоствольным длинноствольным охотничьим ружьём. Вернувшись в общественное место, осуждённый зарядил оружие патронами и не менее четырёх раз неприцельное выстрелил в сторону жертвы. В результате потерпевший получил телесные повреждения, квалифицированные как лёгкий вред здоровью.

В ходе судебного заседания стрелок признал вину лишь частично. Суд счёл представленные доказательства достаточными для обвинительного приговора по ч. 2 ст. 213 УК РФ и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор уже вступил в законную силу.