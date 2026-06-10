На проспекте Димитрова в Новосибирске введут реверсивное движение

В Новосибирске на участке проспекта Димитрова изменят схему движения транспорта. На одной из полос организуют реверсивное движение.

Об этом сообщили в мэрии Мэрия Новосибирска. Изменения затронут участок от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка. Причиной стал ремонт тепломагистрали длиной 166 метров.

Сейчас проезжая часть уже сужена на участке от дома №7 по проспекту Димитрова до дома №11 по Вокзальной магистрали. В сторону Димитровского моста движение открыто по трем полосам, а встречный проезд временно закрыт.

В ближайшее время одну из полос сделают реверсивной. Утром автомобили смогут ехать по ней в сторону площади Кондратюка, а вечером — обратно, в сторону моста.

Власти рассчитывают, что такая схема поможет избежать серьезных пробок на одной из самых загруженных дорог города. Кроме того, на время ремонта на этом участке запретят парковку автомобилей.

Ограничения планируют сохранить до 21 августа. Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.