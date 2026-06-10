Накопительные пенсии новосибирцев вырастут на 17,3%

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области анонсировало повышение накопительных пенсий на 17,3%.

Такой коэффициент утверждён по результатам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год, а сама доходность по итогам прошлого года более чем в три раза превысила официальный уровень инфляции в 5,6%. Перерасчёт специалисты проведут с 1 августа.

Также сообщается, что в июле по итогам инвестирования и уплаты страховых взносов произведут доплату к единовременным выплатам из средств пенсионных накоплений. В целом перерасчёты затронут около пяти тысяч жителей региона.

Как подчеркнула заместитель управляющего ОСФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина, гражданам никуда обращаться не потребуется, поскольку перерасчёт проведут в беззаявительном порядке. На эти цели региональное дополнительно направят 7,5 миллиона рублей.

Повышение размера выплат при наличии положительного инвестиционного дохода за предыдущий год закреплено действующим законодательством. Вложением пенсионных накоплений клиентов Социального фонда занимается государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, а также девять частных управляющих компаний. Получить консультацию можно по бесплатному номеру единого контакт-центра: 8 800 100 0001.