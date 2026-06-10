Новосибирск отметит День города большим концертом AMCHI и фестивалем уличной культуры

28 июня на Михайловской набережной состоится масштабное празднование Дня города Новосибирска, которое в этом году пройдет совместно с Днем молодежи при поддержке радио «Городская волна» 101,4 FM.

Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу с множеством спортивных, творческих, музыкальных и семейных активностей. Одним из главных событий дня станет Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта. На протяжении всего праздника зрители смогут наблюдать за соревнованиями по кикскутерингу, скейтбордингу, BMX, роллерблейдингу, воркауту, паркуру и уличным танцам.

На площадке также развернутся ярмарка локальных брендов, выставка молодежных пространств, презентации работ новосибирских мастеров и граффити-джем с участием уличных художников. Для семей с детьми организуют мастер-классы и интерактивные зоны, а поклонников кино и музыки ждут выступления творческих коллективов и показы фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино на траве».

Кульминацией праздника станет вечерний концерт на главной сцене. Хедлайнером музыкальной программы выступит популярный исполнитель AMCHI, который завершит праздничный день ярким шоу.

Организаторы приглашают новосибирцев и гостей города присоединиться к празднованию, поддержать участников фестиваля и провести насыщенный летний день на Михайловской набережной.

Все мероприятия пройдут 28 июня на Михайловской набережной. Вход на площадки свободный.

Премиум партнер: «Тесла_Н» — автоцентр по продаже и ремонту электромобилей.

Телеканал «Первый развлекательный СТС».

Титульный партнер по безопасности: Союз охранных предприятий «КРУК_С».

Официальные партнеры мероприятия: Футбольный клуб «Сибирь», ПАО «Совкомбанк».

Генеральный фуд-партнер: ресторан «Aziatish».

Генеральный дринк партнер: Sova Bar.

Генеральный фуд-партнер: Матрешкино.

Партнерs мероприятия: «Русская Ресурсная компания Сибирь», Агрохолдинг Гудвилл АО "Алтайская Крупа", ООО «Клиника профессора Пасман», «ADONIS_NSK», «Классная умная твоя школа», «Автошкола 54».

Фуд-партнерs: «33 Пингвина», «Голодный пес».

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