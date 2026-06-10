Новосибирск увеличил объемы промывки ливневых сетей

В Новосибирске коммунальные службы ускорили работы по обслуживанию ливневой канализации. Только за первые три месяца текущего года специалисты привели в порядок пять километров сетей, что уже составляет половину от всего объема, выполненного за предыдущий год. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что наращивание темпов промывки связано с переходом на системный формат эксплуатации инфраструктуры ливневой канализации, который был взят за основу в прошлом году.

По словам главы города, ранее прочистка труб проводилась периодически, из-за чего на дорогах постоянно образовывались глубокие лужи, вызывавшие массу жалоб у горожан. Теперь же муниципалитет взял курс на полное восстановление функциональности существующих магистралей: где бы ни проходила ливневка, она должна работать безотказно. Для реализации этих планов администрация привлекла ресурсные подрядные организации, закупила специализированную технику и обеспечила обучение персонала.

Руководство МКУ «Гормост» отмечает колоссальную разницу в производственных показателях. Если в 2024 году было промыто менее километра труб, то в 2025-м благодаря новым контрактам этот показатель приблизился к десяти километрам. Директор учреждения Виктор Слепец уверен, что ввод в эксплуатацию собственной муниципальной техники позволит кратно нарастить темпы и существенно улучшить качество промывки.

Новая каналопромывочная машина производства Охтинского механического завода пополнила парк спецтехники «Гормоста» весной 2026-го. Стоимость оборудования составила 32 миллиона рублей. Мэр подчеркнул, что техника уже полностью оправдала свою цену: мощный функционал позволяет быстро устранять сложные загрязнения, экономя время и повышая общий уровень обслуживания сетей.

В настоящее время коммунальные службы работают поэтапно, фокусируясь на самых проблемных участках, где дождевая вода чаще всего мешает движению транспорта и пешеходов. При этом диагностика и расчистка ведутся на всех типах улиц, от магистралей до межквартальных проездов. Виктор Слепец добавил, что из-за сильного износа, заиливания и дефектов старых коммуникаций, строившихся в разные годы, приведение ливневок в нормативное состояние потребует времени. Однако главный рубеж уже пройден — в Новосибирске налажен регулярный плановый режим работы по содержанию ливневой канализации.