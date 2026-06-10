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вчера 23:30
общество

Новосибирская область оказалась в лидерах по опасному заболеванию из-за рыбы

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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Новосибирская область заняла второе место в стране по числу случаев описторхоза. Такие данные привели в ежегодном докладе Роспотребнадзор за 2025 год.

По информации ведомства, в регионе зарегистрировали 2 682 случая заболевания. Показатель составил 96,2 случая на 100 тысяч жителей. Это более чем в десять раз выше среднего уровня по России.

Описторхоз считается самым распространенным биогельминтозом в стране. Чаще всего человек заражается через плохо обработанную пресноводную рыбу.

В докладе отмечается, что в последние годы уровень заболеваемости постепенно снижается.

Первое место по числу случаев заняла Томская область. На третьем месте оказалась Омская область.

Всего в России за 2025 год выявили более 13 тысяч случаев описторхоза. По статистике, чаще всего болеют взрослые жители городов.

Дети до 17 лет составляют около девяти процентов от общего числа заболевших.

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Игорь Кириченко
Журналист

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