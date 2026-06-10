Новосибирские аграрии почти завершили посевную кампанию

Сельхозпредприятия Новосибирской области завершают посевную кампанию. Об этом сообщили 10 июня на пресс-конференции регионального министерства сельского хозяйства.

По данным ведомства, яровые культуры уже засеяли на площади более 1,8 миллиона гектаров. Это составляет 95,5% от запланированного объема. Работы завершили 203 предприятия и 513 фермерских хозяйств.

Больше всего площадей заняли зерновые и зернобобовые культуры — свыше миллиона гектаров. Технические культуры посеяли на площади 633,6 тысячи гектаров. План по этому направлению перевыполнили почти на 30%. Также в регионе засеяли кормовые культуры, картофель и овощи открытого грунта.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Михайлов заявил, что аграрии полностью обеспечены топливом, семенами и удобрениями.

С начала года хозяйства приобрели более 155 тысяч тонн минеральных удобрений. Это выше прошлогоднего уровня на 12,5%.

Продолжается и обновление сельхозтехники. С начала 2026 года предприятия купили 97 единиц техники, включая тракторы и комбайны. Общая сумма вложений превысила один миллиард рублей.

Кроме того, в регионе уже подготовили график экспорта зерна до конца года. С сентября по декабрь компании планируют отправить почти 955 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур.