Новосибирцам повысят накопительные пенсии на 17,3%

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области увеличит накопительные пенсии жителей региона на 17,3%. Повышение связано с итогами инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год.

В региональном отделении Социальный фонд Российской Федерации сообщили, что доходность вложений более чем в три раза превысила уровень инфляции. По итогам года инфляция составила 5,6%.

Перерасчет выплат начнут с 1 августа. Подавать заявления жителям не потребуется.

Кроме того, в июле новосибирцы получат доплаты к единовременным выплатам из пенсионных накоплений.

Изменения затронут около пяти тысяч жителей региона. На эти цели направят 7,5 миллиона рублей.

Заместитель управляющего отделением фонда Оксана Бабаскина подчеркнула, что специалисты проведут перерасчет автоматически.