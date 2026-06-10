Помидоры будут гигантскими и сладкими. Агроном Илья Воробьёв раскрыл секреты выращивания томатов в Сибири

Агроном Илья Воробьев – эксперт по органическому земледелию, агроном. В интервью Сиб.фм он рассказал, как получить рекордный урожай томатов в 2026 году, несмотря на переменчивый сибирский климат.

— Илья, дачный сезон 2026 обещает быть необычным по погоде. Какие советы вы дадите тем, кто мечтает вырастить помидоры размером с кулак?

– Главное правило нынешнего сезона — не спешить с высадкой в открытый грунт. Май 2026 года был прохладным в Сибири, поэтому, если вы не использовали укрытие, ваши растения могли «замереть». Гигантские плоды вырастают только на мощных корнях. Секрет в глубокой посадке и правильных подкормках, но обо всем по порядку.

— Что делать для того, чтобы завязей было много? Буквально спасаем цветочки.

Это главная боль дачников: цвет есть, а помидоров нет. Вот три основных действия, которые нужно сделать прямо сейчас:

Встряска. Никакой химии. Просто легонько встряхивайте кисти с цветами в полдень. Томат — самоопыляемая культура, но без ветра пыльца не падает. Или используйте обычную кисточку — переносите пыльцу с цветка на цветок. Высокая влажность почвы (не листьев). Не давайте почве пересыхать между поливами. Пересыхание корней — прямой путь к сбросу завязи. Отказ от азота. Сейчас наша задача — фосфор и калий. Азот провоцирует жирование (листья толстые, а плодов нет).

— Когда проводить первую «серьезную» обработку от болезней?

– В 2026 году из-за дождливого июля фитофтороз атакует, как обычно, быстро. Первую обработку надо провести строго до появления пятен. Если их заметили — уже проиграли. Оптимальные сроки: через две недели после высадки в грунт и через неделю после начала цветения первых двух кистей. Используйте биопрепараты (триходермин, фитоспорин). Но помните: споры фитофторы живут в почве, поэтому замульчируйте землю под кустами соломой — это лучшая профилактика.

— Что категорически запрещено делать во время плодоношения?

Вот три грубейших ошибки, которые убивают урожай:

Пасынкование «под ноль». Нельзя выламывать все пасынки за один раз в жаркую погоду. Это стресс. Растение может сбросить все завязи. Удаляйте по 2–3 пасынка раз в 5 дней. Полив «по верхам». Категорически нельзя лить воду на листья и цветы. Только под корень. Это прямой путь к ожогам и фитофторе. Подкормка навозом во время созревания. Коровяк — это азот. Он погубит вкус и приведет к растрескиванию зеленых плодов.

— Последний и самый важный вопрос: как сделать так, чтобы томаты были сладкими, как мед?

– Здесь ответ простой и сложный одновременно. Сахар в помидоре накапливается от перепада ночных и дневных температур. Если хотите сладкий вкус, в период налива плодов прекращайте полив. Да-да, это риск, но именно дефицит влаги заставляет плод превращать крахмал в сахар. Второй секрет: калийная подкормка (сульфат калия или зола). Когда плод наберет зеленую массу, уберите весь азот и дайте калий. И третий — выставляйте куст на солнце. Чем больше света, тем слаще помидор.