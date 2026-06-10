Проезд в Новосибирске снова может подорожать

В Новосибирске к концу 2026 года могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин в эфире «Новосибирских новостей».

По его словам, вопрос о новых тарифах обычно рассматривают в ноябре. В это время перевозчики представляют расчеты расходов и предлагают размер повышения.

Чиновник отметил, что стоимость проезда планируют увеличивать как минимум на уровень инфляции. Он объяснил это ростом затрат на обслуживание транспорта.

Сейчас билет в автобусах, трамваях и троллейбусах Новосибирска стоит 45 рублей. Поездка в метро обходится в 48 рублей.

Для сравнения, в 2020 году проезд в трамвае или троллейбусе стоил 24 рубля.

Последние изменения тарифов вводили в конце декабря. В 2026 году повышение также может произойти в эти сроки.