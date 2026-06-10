Суд смягчил приговор бывшему замглавы полиции Новосибирска Захарову

В Новосибирске суд изменил приговор бывшему заместителю начальника городского УМВД Александр Захаров по делу о мошенничестве. Об этом пишет «Ъ-Сибирь».

Ранее экс-полицейского приговорили к четырем годам колонии. Теперь срок сократили до трех лет и десяти месяцев. Сторона обвинения просила оставить прежнее наказание без изменений.

По версии следствия, Александр Захаров получил около двух миллионов рублей от организатора подпольного казино. За эти деньги он якобы обещал защитить незаконный бизнес от проверок.

Следователи считают, что выполнить эти обязательства бывший сотрудник полиции не мог, так как не имел необходимых полномочий и возможностей.