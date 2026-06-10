В десяти школах Новосибирска с 1 сентября начнут ставить оценки за поведение

С 1 сентября 2026 года в десяти школах Новосибирска, как и в других регионах России, запускается пилотный проект по оценке поведения учащихся. В список участников вошли гимназии №1, №13 и №15 «Содружество», школы №49, 210, 221, 222, 186, 141, а также лицей «Интеграл».

Глава областного министерства образования Мария Жафярова пояснила, что конкретные способы оценивания пока находятся в стадии обсуждения. Рассматривается вариант с трёхбалльной шкалой, где поведение разделят на допустимое, недопустимое и образцовое. Альтернативой выступает привычная пятибалльная система, аналогичная оценкам за знания.

В течение всего учебного года педагоги будут наблюдать за поведением детей, вырабатывать критерии и анализировать результаты. Особый акцент планируется сделать на усердие учеников, уважение к учителям и одноклассникам, участие в школьных делах, а также на вежливость и умение ладить с окружающими. Жафярова охарактеризовала эту работу как тонкую и очень ответственную, назвав её «ретроинновацией», которая возвращает в школу лучшие традиции отечественного образования. К сентябрю 2027 года на основе полученных данных планируется создать единую систему оценки поведения для всех школ страны.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч детей мигрантов обучаются в школах Новосибирской области.