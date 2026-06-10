В мэрии Новосибирска опровергли слухи о «рейдах в военкомат» в автобусах

В социальных сетях Новосибирска начали распространяться сообщения о том, что мужчин якобы увозят в военкоматы прямо из общественного транспорта под видом проверки билетов. Эту информацию опроверг начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко.

По его словам, в автобусах и другом общественном транспорте проходят обычные проверки оплаты проезда. Такие рейды департамент регулярно проводит совместно с полицией.

Чиновник подчеркнул, что пассажиров, которые не оплатили проезд, привлекают только к административной ответственности.

«В военкоматы никого не везут», — заявил Павел Ивахненко.

В мэрии напомнили, что штраф за безбилетный проезд в Новосибирске составляет тысячу рублей.

Жителей города попросили не доверять непроверенной информации из социальных сетей.