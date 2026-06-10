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наука

В Новосибирской области инженеры создали уникальные вездеходные коляски для инвалидов

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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Новосибирская инновационная компания разработала высокотехнологичные электроколяски для людей с инвалидностью. По словам создателей, техника не имеет аналогов в мире.

С производством 10 июня познакомилась заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Разработчики рассказали, что коляски могут передвигаться по сложной местности, преодолевать лестницы и принимать вертикальное положение. Это помогает людям обходиться без посторонней помощи.

Основной продукт компании — электроколяска-«ступенькоход». Она предназначена для мест, где нет пандусов или подъемников.

По данным компании, производство на 85% основано на российских комплектующих. Инженеры самостоятельно разработали электронику и программное обеспечение.

Также коляски оснащены системой вертикализации и полным приводом. Пользователь может менять положение тела и передвигаться даже по труднопроходимым участкам.

В линейку продукции входят разные модели, включая вездеходные и спортивные коляски, а также лестничные подъемники.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что проект развивается при поддержке региона и инновационного фонда области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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