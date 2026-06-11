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общество

В Новосибирской области прошли массовые рейды против нелегальной миграции

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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В Новосибирской области завершился первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Рейды проходили с 1 по 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В проверках участвовали сотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры и Росгвардии. Специалисты проверяли места проживания иностранных граждан и объекты, где они работают.

За время операции правоохранители выявили 409 административных нарушений. Больше всего случаев оказалось связано с нарушением правил въезда и пребывания в России.

Также сотрудники полиции зафиксировали факты незаконной трудовой деятельности и случаи предоставления ложных данных при миграционном учете.

По данным МВД, в отношении 86 иностранцев приняли решения о выдворении из страны. Большинство из них отправят за пределы России в принудительном порядке. Еще троих иностранных граждан депортировали после освобождения из мест лишения свободы.

Кроме того, правоохранители вынесли 170 решений о запрете въезда в Россию.

Во время операции возбудили 36 уголовных дел. Большая часть связана с фиктивной постановкой на миграционный учет. Еще два дела касаются организации незаконной миграции.

Отдельные проверки прошли среди иностранных водителей. В отделы полиции доставили 49 человек. После разбирательств 12 человек выдворили за пределы страны.

В МВД сообщили, что проверки в регионе продолжатся.

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Игорь Кириченко
Журналист

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