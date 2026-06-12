Новосибирская область стала третьей в рейтинге везучих регионов России

Жители Новосибирской области за первые пять месяцев 2026 года выиграли в «Русском лото» более полумиллиарда рублей. С таким результатом регион занял третье место в общероссийском рейтинге везучих регионов, составленном ко Дню России. Данные были предоставлены по запросу Сиб.фм.

По данным «Столото», с 1 января по 31 мая общая сумма выигрышей новосибирцев составила 514,4 миллиона рублей. Больше только у Москвы (1,1 миллиарда) и Свердловской области (621,8 миллиона). Замыкают пятёрку лидеров Тюменская область (476,2 миллиона) и Краснодарский край (395,6 миллиона).

Всего за этот период победителями лотерей по всей стране стали жители от Калининграда до Камчатки — их совокупный выигрыш превысил 8,7 миллиарда рублей, то есть почти 58 миллионов ежедневно.

Отличилась Новосибирская область и в списке самых крупных выигрышей. В новогоднем тираже «Новогодний миллиард» один из жителей региона сорвал куш в 333,3 миллиона рублей — столько же, сколько счастливчики из Тюменской и Свердловской областей, разделившие с ним третью строчку рейтинга.

Все лотереи в России с 2014 года являются государственными. Целевые отчисления от их проведения направляются на финансирование социально значимых объектов и развитие спорта.